Caltanissetta, sindaco Gambino: “Albero di Natale bellissimo, si lamentano solo i tafazziani”

CALTANISSETTA – Amministrazione Comunale – Tafazziani 1-0. Potrebbe essere questa la sintesi del simpatico video del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che ha mostrato il meraviglioso e luminosissimo albero di Natale che impreziosisce piazza Garibaldi nel capoluogo nisseno. L’intero centro storico è reso luminoso e gioioso da luci natalizie “calde” e “coinvolgenti”, come dimostrano le tantissime persone ed i bambini che hanno preso d’assalto il cuore della città in questa giornata festiva.

Il primo cittadino, durante la sua breve diretta, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: “Abbiamo acceso l’albero di Natale che è bellissimo. Nonostante ciò che dicono i soliti tafazziani, sempre il solito… ‘qua non ‘facciamo nulla’. Splendido l’albero di Natale, splendida la slitta con le renne: tanti bambini felici e tanti genitori felici. Siamo a Caltanissetta: questa è una città magnifica”, una bella atmosfera”.

Successivamente Gambino, sulla sua pagina ufficiale facebook, ha scritto: “Voglio ringraziare Fabio Caracausi e Grazia Giammusso per la professionalità, l’amore e la passione che hanno messo nell’organizzare il Natale, illuminazione calda, atmosfera magica e grande coinvolgimento dei bambini. Si proprio i bambini perché questo è il loro Natale. Sono stati coinvolti gli istituti comprensivi della nostra città con il progetto “Natale riciclando”, tutti i nostri studenti hanno decorato dei mini alberi di Natale utilizzando, esclusivamente, materiale di riciclo, l’entusiasmo dei bambini è stato contagioso e davvero emozionante. Ma non ci fermiamo qui, …i nostri ragazzi sono al centro della nostra agenda politica, abbiamo portato avanti il progetto dell’elezione del consiglio comunale e del baby sindaco, riportando la politica e le istituzioni dentro le scuole e per questo devo ringraziare Marcella Natale per il grande lavoro portato avanti insieme a tutte le istituzioni scolastiche. I nostri ragazzi non sono il futuro, sono il presente.Felice natale a tutti”.

Link del video sindaco Roberto Gambino https://www.facebook.com/robertogambinosindaco/videos/304576031548894