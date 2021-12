Caltanissetta, guidatore ubriaco e “passeggero” con sei dosi di cocaina: denunciati due nisseni

CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due nisseni, un ventottenne per detenzione di sostanze stupefacenti e un trentanovenne per guida in stato di ebrezza. I predetti sono stati sottoposti a controllo dagli agenti della Polizia di Stato mentre, a bordo di un’autovettura, transitavano per via Redentore.

In ragione dei precedenti penali degli stessi i poliziotti hanno eseguito una perquisizione del mezzo e degli occupanti. Il ventottenne è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina celata nel giubbotto, il conducente, trentanovenne, in evidente stato di ebrezza, è risultato positivo all’alcol test.