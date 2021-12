Caltanissetta, Federconsumatori incontra sindaco: criticità Ufficio Tributi, sarà avviato ‘tavolo tecnico’

CALTANISSETTA – Lunedì 6 Dicembre, alle ore 11.00, la Federconsumatori Caltanissetta Aps è stata ricevuta dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. L’incontro, tenuto in presenza dei componenti del consiglio di Presidenza di detta Associazione, nonché dei legali appartenenti alla consulta giuridica, aveva lo scopo di discutere ed affrontare le numerose problematiche, segnalate dall’utenza agli sportelli attivi sul territorio, legate alla efficienza dell’Ufficio Tributi.

In particolare la discussione si è incentrata sulla necessità per il Comune di predisporre e/o aggiornare la “Carta dei Servizi” relativa all’organizzazione di detto settore a tutela del diritto di trasparenza particolarmente sentito dalla cittadinanza in relazione alle problematiche legate ai tributi.

Il Sindaco si è attivato per avviare nel breve un “Tavolo Tecnico” come richiesto dalla Federconsumatori per risolvere, quanto prima, i gravi disservizi relativi al buon andamento dell’Ufficio Tributi al fine di creare modelli di servizi “orizzontali” efficienti, efficaci e trasparenti al servizio dei cittadini.

La Federconsumatori di Caltanissetta, nell’attesa si concretizzino le superiori azioni e con spirito di fattiva collaborazione, è a disposizione di tutti i cittadini/utenti della città nissena per l’analisi e la verifica dei corretti presupposti impositivi degli avvisi di accertamento relativi a tasse TARI e IMU.