Caltanissetta, Eap Fedarcom: le piante piantumate e portate via da ignoti, l’ente non si arrende

Dopo lunghi anni di lavoro intenso e tanta attesa, l’Eap Fedarcom, ente di formazione con sede a Caltanissetta e Palermo, il 19 ottobre 2021, con tanto orgoglio dà il via ai corsi previsti dall’Avviso 8/2016 finanziati dalla Regione Sicilia e mirati al reinserimento nel mondo del lavoro di tanti inoccupati e disoccupati siciliani.

Eap Fedarcom è risuscita a formare ben 25 classi in tutta l’isola. Tra i corsi attivati vi è quello di Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura che, oggi, merita particolare attenzione. Infatti, dopo aver appreso le prime nozioni teoriche e pratiche, questa settimana gli allievi del corso hanno iniziato a mettere in pratica le competenze relative alle tecniche di allestimento delle aree verdi.

L’idea è quella di prendersi cura delle aiuole pubbliche site in corso Vittorio Emanuele, a Caltanissetta, e messe a loro disposizione dal Comune della città, potando gli alberelli e piantumando piantine colorate. Con impegno, dedizione e passione hanno donato bellezza e colore ad un angolo del centro storico. Purtroppo, però, all’indomani della piantumazione, alcune delle piantine sono state portate via da ignoti, screditando in questa maniera il lavoro portato avanti dagli allievi nei giorni precedenti al vile atto.

È chiaro che, inizialmente, tra docenti e discenti c’è stato un po’ di sconforto generale, ma la voglia di donare bellezza e senso estetico non fermerà il lavoro degli allievi del corso di Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura. Infatti, sono già stati valutati i danni e verranno presto ripristinati.

È bene ricordare che tra gli obiettivi dei corsi di Eap Fedarcom vi sono la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, elementi di cui già gli allievi sono pienamente consapevoli e che, reduci di questa esperienza negativa vissuta, ma soprattutto attraverso le loro competenze vogliono educare tutti i cittadini al rispetto e alla cura della “cosa” pubblica.