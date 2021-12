Caltanissetta. Domani lo Stabile Nisseno inaugura al “Margherita” la stagione “Domenica pomeriggio a Teatro”.

CALTANISSETTA. Domenica 19 Dicembre ore 18,00 al Teatro Margherita di Caltanissetta si apre la XXII^ Stagione Teatrale denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” organizzata dal Teatro Stabile Nisseno, patrocinata dal Comune di Caltanissetta con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

Ad aprire la Stagione Domenicale di quest’anno, dopo 2 anni di chiusura per la pandemia, sperando in una vera ripartenza degli spettacoli teatrali in presenza, sarà un beniamino del pubblico nisseno. Il fantasista, attore comico siciliano ma oramai di adozione romana ANTONELLO COSTA che insieme al suo corpo di ballo porterà in scena uno spettacolo/varietà dal titolo originale : “ Extra Light… Uno spettacolo leggero anzi legerissimo” – 100% di grasse risate.

L’importanza di ripartire, di tornare a teatro e ricominciare a ridere, con uno spettacolo “light”, pieno di risate “grasse” per sdrammatizzare e ridere anche su questa “pandemia”.

Sarà comunque uno spettacolo “nuovo” con i nuovi monologhi di Don Antonino, Hamed e Tony Fasano, le nuove canzoni Il minestrone e Tutti mi prendono per Julio, la versione 2021 del Kitmancula e del karacosello e tanti altri numeri comici.

Un attore completo Antonello Costa, un varietà moderno e tante tante risate.

Da non perdere assolutamente.

Antonello Costa, considerato uno dei massimi esponenti del varietà italiano, crea, inventa e miscela differenti linguaggi scenici, facendo reagire insieme la storia, la tradizione con la contemporaneità, in un’ottica di continua ricerca e sperimentazione.

Famosa la sua frase : “Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere”.

Per informazioni, prenotazioni abbonamenti e biglietti singoli rivolgersi alla segreteria del Teatro Stabile Nisseno presso l’Oasi della Cultura in Via Federico de Roberto (accanto la Scuola Pietro Leone) tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 20,00.

Info :_ 351 7888512

Mail : teatrostabilenisseno@gmail.com