Caltanissetta, Comitato Parco Antenna Rai Sant’Anna chiede “nuova fase di trasparenza e cooperazione”

La controversa vicenda legata al mantenimento, o meno, della storica Antenna Rai di Caltanissetta ha avuto, grazie al tenace impegno del Comitato Parco Antenna Sant’Anna e delle associazioni Italia Nostra, Legambiente e Wwf, grazie alla reazione accorata di tante cittadine e tanti cittadini nisseni, risposte piuttosto chiare e confortanti: dal Ministero della Cultura all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, dall’Assemblea Regionale Siciliana al Comune di Caltanissetta. E dalla locale Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

“Adesso – comunica il Comitato Parco Antenna Rai Sant’Anna – chiediamo, alla Soprintendenza di Caltanissetta, nella persona dell’arch. Daniela Vullo, di dimostrare quella apertura al confronto e al dialogo, proclamata nei giorni scorsi”.

Hanno firmato la lettera Renato Mancuso, Leandro Janni, Ivo Cigna, Ennio Bonfanti, Aldo Sarto, Mario Cassetti, Giuseppe D’Antona, Marisa Sedita, Carmelo Lipani, Enzo Antonuccio e Filippo Maritato.

“Proponiamo – hanno proseguito – di essere presenti a un tavolo di dialogo e confronto (o cabina di regia) relativo all’Antenna Rai e all’area che la circonda. Chiediamo ufficialmente, alla Soprintendente, di comporre e convocare, con propria nota formale, un tavolo sul procedimento amministrativo di apposizione del “vincolo culturale”, ma anche in ordine alle tematiche di tipo paesaggistico, scientifico, tecnico ed economico citate nella nota di avvio del procedimento di apposizione del vincolo. Chiediamo, dunque, di essere presenti con nostri rappresentanti.

Noi riteniamo che per la Soprintendenza di Caltanissetta sia giunto il tempo di dimostrare la “volontà di trasparenza e di costruttivo confronto e dialogo”, con decisioni chiare e condivise, e con conseguenti azioni”.

Il Comitato ritiene, pertanto, opportuno e necessario che venga istituito un tavolo congiunto, un gruppo di lavoro per la tutela e la valorizzazione dell’Antenna Rai di Caltanissetta e della sua area, all’interno del quale siano presenti le componenti istituzionali, associative e private interessate, in un momento cruciale e significativo nel quale non occorre certo indulgere in polemiche o contrapposizioni, ma cooperare positivamente nell’interesse della collettività nissena, nel rispetto delle esigenze di RaiWay.

La composizione proposta è così articolata: Soprintendente o suo delegato, Dirigente Regionale Dipartimento BB.CC. o suo delegato, tre rappresentanti delle Associazioni che compongono il Comitato Parco Antenna Rai Sant’Anna, Presidente Associazione Parco Antenna Rai Sant’Anna APS, Sindaco di Caltanissetta o suo delegato, Amministratore delegato di RaiWay spa o suo delegato.