Caltanissetta, calcio femminile tra grinta e passione: cresce il numero delle giocatrici iscritte

Il calcio non è più “roba da maschi” e il numero delle bambine che scelgono di iscriversi in una scuola calcio a Caltanissetta continua a crescere.

Sono giocatrici consapevoli di entrare a far parte di una squadra con una formazione quasi esclusivamente al maschile ma la passione per questo sport infonde loro una grinta che va ben oltre lo sbilanciamento di genere.

“La CL Calcio è stata la prima associazione sportiva a includere le bambine in una squadra nissena – ha commentato con orgoglio il dirigente sportivo Gianluca Italia – e siamo lieti di aver fatto da apripista per altre realtà locali”.

Circa 10 anni fa una (allora ancora) bambina, Chiara Cartarasa, classe 2001, si è avvicinata a questo sport e, un calcio dopo l’altro, ha cominciato a mandare in rete le sue vittorie raggiungendo il livello dei professionisti. Tolta la maglia azzurra della squadra nissena adesso ha indosso quella rosso-blu del Bologna.

Le soddisfazioni, però, continuano ad arrivare e i talenti continuano a emergere e la società sportiva conta tante adesioni, un numero che non vuole essere un punto di arrivo ma una tappa che mira ancora a salire.

Al momento a brillare sul campo da gioco è la piccola Ilaria Carletta che, con i suoi 7 anni, riesce a farsi notare ai tornei mostrando tutta la sua tenacia e grinta, forse senza essere veramente consapevole del valore culturale e morale portato avanti quando si presenta come unica “quota rosa” in un torneo costellato di partecipanti “azzurri”.

“Quando arrivano in campo, nei primi giorni, capita che si sentano un po’ come pesci fuor d’acqua – ha proseguito l’allenatore – ma la sensazione dura poco perché nello sport di squadra, quello che conta, è lo spirito del gruppo”. A vincere o perdere, infatti, non è il singolo ma l’intera formazione e le piccole giocatrici, da piccole mascotte, diventano ben presto parte integrante dell’intero team.

“Stiamo cercando di abbattere la discriminazione di genere e sostenere questo sport a prescindere da qualsiasi connotazione di genere, religione o etnia – ha concluso Gianluca Italia -. Il bello dello sport, del resto, è quello di essere uniti da un’unica passione, tutto il resto non conta”.

Dopo un primo iniziale esordio in squadre miste le giocatrici iniziano un percorso in una squadra esclusivamente femminile. Questo “trasloco” consente loro di poter giocare in un campionato di Eccellenza e, dunque, continuare a restare in competizione.

Nel bacino di Caltanissetta la squadra femminile è strutturata unendo le risorse di 3 associazioni sportive locali: “Gloria”, diretta da Rosario La Marca e allenatore della squadra, “Nissa” di Alessandro Cereda e “Cl Calcio” di Gianluca Italia.

Lentamente la passione per il calcio continua a dilagare e non è escluso che nei prossimi anni si potrà assistere a un’Unione tra squadre locali femminili.