Caltanissetta, altri successi dell’Invicta 93Cento. Prossimo appuntamento è con il Cefalù

Dopo la deludente prestazione in casa contro il PANORMUS Palermo, domenica scorsa sono tornati a vincere i ragazzi della squadra di basket INVICTA 93CENTO di serie D allenati dal coach Giuseppe Spena e dal coach Ignazio La Bua; l’INVICTA ha ospitato al Palacanizzaro di Caltanissetta la squadra rivale SALES Catania, riuscendo ad ottenere l’ottimo risultato finale di 62-53, imponendo sin dall’inizio della gara il proprio gioco e riuscendo a tenere sempre a distanza la squadra ospite, entusiasmando costantemente il pubblico presente delle grandi occasioni.

La partita è stata caratterizzata da un alto livello fisico, con le eccellenti prestazioni dei player Lombardo e Sanicola che hanno realizzato ben diciassette punti a testa; ottima anche la prestazione del giovanissimo giocatore La Bua, che si è distinto per una grande prova difensiva e per l’intraprendenza in attacco che ha portato ad un tap vincente a pochissimi minuti dalla fine, che è risultato fondamentale ai fini del punteggio finale.

Le numerose rotazioni in campo hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’INVICTA: da segnalare, in particolare, anche l’ottimo gioco dei player Petrotto e La China, anch’essi appartenenti al settore giovanile nisseno della società sportiva; vanno segnalate, inoltre, le prestazioni del player Giarrusso, che è riuscito a rimanere lucido in fase offensiva e in fase difensiva per tutta la durata della partita, e del player Talluto che ha affrontato la pressione continua della SALES grazie ad un’ottima visione del gioco ed un grande controllo sul campo.

Ottima anche la recente prestazione dell’INVICTA nel campionato d’eccellenza contro l’ORLANDINA, che si è conclusa con il punteggio di 87-85 in favore della squadra nissena, dopo l’altro precedente risultato favorevole con il Trapani; lo scontro in campo della “corazzata bassotti” dell’INVICTA nel campionato d’eccellenza contro l’ORLANDINA è stato vibrante e giocato a ritmi altissimi: la partita è stata equilibrata, con punte di eccellenza sportiva che si sono alternate per entrambe le squadre.

Si segnalano le prestazioni agonistiche della coppia di player Talluto e La Bua nel finale di primo quarto di gara e dell’ORLANDINA nel secondo quarto di gara, quando appariva in vantaggio; l’INVICTA però, grazie alla lucidità, alla determinazione ed alla capacità di giocare in modo corale con rotazione di palla e ribaltamento, è riuscita a ridurre lo svantaggio sino alla parità con la squadra ospite al termine del terzo quarto di gara.

Il finale di gara ha rappresentato per i giocatori e per il pubblico una vera iniezione di adrenalina pura, con le maglie locali che si stringevano in difesa, con i player Saia e Vento che si alternavano sul gigante avversario, con il giocatore Talluto presente ovunque all’interno del campo ed il giocatore La China costantemente in contropiede, raggiungendo la definitiva vittoria dell’INVICTA grazie all’ultimo brillante canestro effettuato dal player Amico, che ha permesso alla squadra di portare a casa una vittoria meritatissima per la voglia e per l’intensità!

Dopo queste vittorie, adesso c’è grande attesa per la partita fuori casa di serie D di domani, domenica 05 Dicembre, dell’INVICTA 93CENTO contro il CEFALÙ, che certamente sarà affrontata con grande impegno e determinazione da parte di tutti i giocatori nisseni in campo, che proveranno a portare a casa un altro risultato utile per il campionato.