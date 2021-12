Ancora una grave tragedia nell’Agrigentino. Morta bimba di 2 anni in un incendio scoppiato nella sua abitazione.

Ancora una grave tragedia scuote l’agrigentino a distanza di dieci giorni dall’altrettanto grave tragedia avvenuta a Ravanusa. Stasera una bimba di due anni è morta nell’incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento.

Sul posto si sono portate squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia. Avviate indagini per accertare le cause del rogo. Sul posto è giunta anche la Protezione civile regionale.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo sul rogo costato la vita alla bimba di due anni. La palazzina verrà sequestrata per consentire lo svolgimento delle indagini.