Addio ad Eusebio Giammusso, Caltanissetta “piange” il lungimirante imprenditore nisseno

CALTANISSETTA – Grande cordoglio a Caltanissetta per la prematura scomparsa del valente e lungimirante imprenditore nisseno Eusebio Giammusso, 74 anni, fondatore della Royal Frigo, e padre di Arialdo, presidente della Nissa FC.

Eusebio infaticabile lavoratore, “motore” dell’economia nissena, era apprezzato per le sue non comuni qualità umane ed imprenditoriali. Innamorato del mare, molteplici erano i suoi interessi che spaziavano dalla musica alla natura. In tanti oggi sui social hanno postato ricordi carichi di affetto rivolti a lui ed al suo gioviale carattere.

L’editore Michele Spena e l’intera redazione si stringono al dolore di Arialdo e di tutti i familiari.

I funerali si svolgeranno, sabato 11 dicembre, alle ore 15.30 presso la Cattedrale di Caltanissetta.