SAN CATALDO. Ancora 15 nuovi casi di positività al Covid a San Cataldo a fronte di 5 nuovi guariti. Sale la curva del contagio in Città. Qui, sulla base dei dati forniti nel report quotidiano dell’Asp, i positivi al momento sono 152.

Di questi, uno è ricoverato fuori provincia e 3 in malattie infettive. Sono invece in totale 148 le persone in quarantena domiciliare.