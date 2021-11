Voleva togliersi la vita, ma viene salvato in extremis da parte dei Carabinieri.

Aveva già il cappio al collo quando la pattuglia dei Carabinieri intervenuta è riuscita a tagliare la corda con cui voleva togliersi la vita. L’uomo aveva chiamato il 112 per preannunciare il suo estremo gesto.

Dall’altro capo del telefono ha trovato un operatore della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, che ha instaurato un dialogo con l’aspirante suicida, ottenendone la fiducia. Non è riuscito direttamente a farlo desistere dal gesto, ma ha guadagnato il tempo necessario ai colleghi della Compagnia Roma EUR per individuare il luogo dove si trovava l’uomo e intervenire giusto in tempo per salvarlo.

I carabinieri, nell’occasione, ribadiscono che, se sulla propria strada o nella propria vita si addensano nubi all’orizzonte o scoppia un temporale, non bisogna aver paura e nemmeno restare indifferente: per emergenze e sicurezza si può sempre chiamare il 112.