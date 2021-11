Tragedia in Niger, a fuoco scuola di paglia e fieno: morti almeno 26 bambini

Almeno 26 bambini sono rimasti uccisi in un incendio divampato in una scuola in Niger. Tre aule di una scuola costruita in legno e paglia nella città di Maradi hanno preso fuoco, ha detto il governatore Chaibou Aboubacar. Circa 80 ragazze e ragazzi hanno subito gravi ustioni. La causa dell’incendio è ancora da chiarire. Secondo le Nazioni Unite, il Niger, con una popolazione di circa 25 milioni di abitanti, è uno dei Paesi più poveri del mondo e ha uno dei tassi di alfabetizzazione più bassi dell’Africa.