Terza categoria, arbitro di Caltanissetta aggredito e picchiato a Montedoro: sospesa partita al 40′ del primo tempo

Direttore di gara aggredito e refertato in ospedale. Increscioso episodio di violenza a Montedoro dove al 40′ della prima frazione di gioco l’arbitro di Caltanissetta, Samuele Surrusca (nella foto), sarebbe stato aggredito con due pugni ed un calcio, refertati in seguito al S. Elia, nosocomio del capoluogo nisseno.

La partita, valida per il campionato di terza categoria tra Montedoro e US Terranova che conduceva per 1 a 0, è stata immediatamente sospesa.

Clima violento ed incandescente, come sottolineato dal triplice cartellino rosso mostrato, al 39′, a tre giocatori di casa: Nugara, Tulumello e Giuseppe Farruggia.