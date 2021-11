Tentano di rubare collana all’aeroporto di Catania. Denunciate due persone dalla Polizia.

Ennesimo furto, sventato dalla squadra P.G. della Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto di Catania, la quale a seguito di minuziose indagini riusciva a rintracciare e deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, due passeggeri in partenza dallo scalo etneo, resisi responsabili di furto aggravato in concorso.

Il tutto accade nella giornata dello scorso 12 novembre, quando, una passeggera, sottoponendosi ai controlli di sicurezza, dimenticava la propria collana in argento, all’interno della vaschetta utilizzata; una volta raggiunta la sala imbarchi si accorgeva di non essere più in possesso della collana e ritornando sul posto, malgrado le ricerche effettuate, non riusciva a rientrarne in possesso.

Dei fatti ne veniva data notizia al predetto personale di Polizia, che, redatta la denuncia del furto, si adoperava alla ricerca dell’autore del furto, visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza in uso all’aerostazione, si riusciva così ad individuare due passeggeri autori del fatto, un 48enne e un 43enne.

Effettuata una rapida ricerca in sala imbarchi, gli operatori di Polizia riuscivano, innanzi al gate d’imbarco, a rintracciare le due persone, accompagnandoli negli Uffici di Polizia, nei quali, spontaneamente consegnavano la refurtiva, adducendo banali giustificazioni.

Il bene recuperato, di concerto con il P.M. di turno, veniva restituito all’avente diritto, ancora presente in aerostazione, mentre gli autori del furto, venivano denunciati in concorso fra loro.