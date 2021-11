Tennis in Puglia: ecco alcuni talenti in erba pronti ad esplodere

La Puglia è stata da sempre una Regione particolarmente attiva nella produzione di giovani talenti e stelle del tennis, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Il legame tra questo sport e il territorio è da sempre molto florido e consente di sfornare giocatori di livello assoluto. Inutile ricordare talenti del calibro di Roberta Vinci e Flavia Pennetta, o Andrea Pellegrino e Thomas Fabbiano. Da domandarsi, ora, è chi sarà il prossimo campione pugliese.

L’attenzione nei confronti di questo sport è ormai così evidente che anche i siti di gioco hanno ampliato l’offerta in maniera drastica, offrendo la possibilità di puntare anche su tennis live, in qualsiasi momento. Questo per far comprendere quanto questo sport sia ormai entrato nell’immaginario collettivo.

Ma vediamo alcuni dei giovani talenti pugliesi pronti ad esplodere.

Benny Massacri

Il talento classe 2003, ora tesserato con l’Angiulli Bari, ha già partecipato a diversi tornei di grado 5 e 3, ed è considerato uno dei più promettenti. Ha una percentuale di vittorie del 60% e punta a scalare il ranking.

Riccardo Trione

Classe 2002, questo talentino è in forza al circolo Tennis Bari e sta già stupendo tutti per le sue doti fisiche e tecniche.

Fabio De Michele

Tra i giovani talenti, sicuramente Fabio De Michele è quello che più attira le attenzioni degli esperti. Classe 2005, ha disputato già otto tornei internazionali, portando a casa il titolo a Tirana e Niksic. A Bludenz è stato invece sconfitto in finale. A Brindisi ha vinto il titolo di doppio nel 2020. Ha fatto il suo ingresso nella categoria Under 16, ma quasi certamente lo vedremo fare una carriera di tutto rispetto.

Eleonora Alvisi

Classe 2003, originaria di Barletta, ha già conquistato un titolo nel 2018, campionessa italiana under 16. Ha disputato una magnifica stagione superando diversi infortuni e ha portato avanti il CT Bari in Serie A2. Occupa il 182esimo posto nella classifica ITF Juniors, con best ranking da 68.

Alessandra Simone

In questo caso parliamo di un talento foggiano, classe 2003. Un talento cristallino che, come per sua stessa ammissione, è particolarmente aggressivo sul rettangolo da gioco. Ha disputato un campionato di Serie A2 con la maglia del circolo tennis Bologna. Nel 2019 ha conquistato già i primi punti in WTA (durante un ITF da ben 15 mila dollari). Vittoria a Varsavia, grado 5, per lei e semifinale disputata ad Algeri, grado 4; Cairo, grado 3 e Montevideo, Grado 2.

Vittoria Paganetti

Vittoria è considerata forse la tennista pugliese più promettente del panorama. Classe 2006, è stata già finalista ai tornei italiani under 13, ma ha vinto un titolo italiano di doppio under 13 e un under 14. Nata e cresciuta nel circolo tennis Bari, è sicuramente un fenomeno cristallino. Nel 2019 ha già collezionato ben cinque presenze in tornei Tennis Europe: ha vinto il titolo di doppio a Brindisi, con Matilde Ercoli. Di recente, invece, ha vinto l’ITF under 18 di grado 5, sul campo del circolo tennis Pescara.