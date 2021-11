Svizzera, arrestati i titolari di un ristorante No Green pass: la polizia blocca l’ingresso con il cemento

Il loro ristorante non faceva rispettare le norme anti-Covid. La polizia ha arrestato i tre titolari e piazzato blocchi di cemento davanti all’ingresso del locale per garantire che l’esercizio rimanesse chiuso. E’ accaduto nel Canton Vallese, in Svizzera, in un ristorante di Zermatt, stazione sciistica ai piedi del Cervino.

Ma tra le forze dell’ordine e i titolari del ristorante è scattato il braccio di ferro giudiziario: infatti i magistrati hanno giudicato giusti ma esagerati i provvedimenti presi contro il locale No vax, il ristorante “Walliserkanne”. I titolari confermano che non intendono chiedere il Green pass ai loro clienti, anche se le disposizioni del Canton Vallese prevedono l’obbligo della misura. E a favore del ristorante scendono in campo i No vax e i No Green pass.