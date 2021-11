Sicilia, olio su carreggiata: chiuso tratto A19, traffico deviato tra Caltanissetta ed Enna

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione Catania, in corrispondenza di Villarosa in provincia di Enna , per consentire la rimozione di carburante/olio disperso sul piano viabile. Lo rende noto l’Anas.

Il traffico è deviato tra Caltanissetta ed Enna con uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta e rientro ad Enna tramite la SS626 per Capodarso e la SS117bis. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.