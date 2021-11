Sicilia, evade da domiciliari per giro in moto senza casco ed assicurazione: arrestato

I carabinieri della Stazione di Pachino (SIRACUSA) hanno arrestato un 32enne per evasione. L’uomo, ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato mentre si trovava in sella a una moto senza casco e senza assicurazione.

Proprio la mancanza del casco ha attirato l’attenzione degli uomini di pattuglia che hanno riconosciuto il 32enne e lo hanno arrestato per evasione. Il magistrato ha disposto l’aggravamento della pena e per l’uomo si sono adesso spalancate le porte del carcere