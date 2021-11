Si è recato negli uffici di un’azienda erogatrice dell’energia elettrica brandendo un’accetta per farsi riattivare la corrente, staccata da 12 giorni. I poliziotti di Augusta, in provincia di Siracusa, hanno arrestato in fragranza di reato un 56enne per estorsione aggravata e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’uomo infatti, che era ubriaco, ha anche minacciato di morte gli agenti intervenuti che poi lo hanno bloccato e disarmato.