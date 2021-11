Sicilia, bastonate alla compagna fino a fratturarle il setto nasale: arrestato

Ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna. E’ accaduto ieri pomeriggio in un’abitazione nei pressi di viale Zecchino, a SIRACUSA, dove un 52enne ha picchiato la propria compagna, una donna di 45 anni di origini ucraine. Solo il tempestivo intervento degli uomini delle Volanti ha evitato il peggio.

La vittima, sanguinante, è stata soccorsa sul pianerottolo di casa. Per l’uomo sono scattate le manette. La Polizia ha trovato e posto sotto sequestro un bastone in con il quale il 52enne ha “bastonato” la donna, causandole frattura del setto nasale e una ferita alla testa. Per l’arrestato l’autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari.