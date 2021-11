Sicilia, azienda chiude per debito con banca: Mps risarcisce 765mila euro

L’azienda Sciacca I Srl di PALERMO, i proprietari sono 4 fratelli, da 50 anni commercializzava materiale elettrico per uso civile e industriale. Aveva 30 dipendenti. Nel 2018 la Montepaschi di Siena aveva sostenuto che la societa’ era andata extrafido per un importo di circa 20 mila euro. La Sciacca allora chiese un piano di rientro non accettato da Mps che invio’ una segnalazione alla centrale rischi della Banca d’ Italia. A quel punto l’azienda si e’ vista revocare fidi da tutti gli istituti di credito ed e’ stata costretta a cessare l’attivita’ mettendosi in liquidazione.

La Sciacca I, assistita dagli avvocati Giampiero Saverino del Foro di PALERMO e Antonio Tanza, vicepresidente Adusbef, ha fatto causa alla Mps per chiedere il ricalcolo del saldo dare-avere del conto corrente. Ora, dopo 3 anni di causa, il tribunale civile di PALERMO ha condannato Monte dei Paschi di Siena a restituire alla societa’ 765 mila euro per anatocismo e competenze indebitamente conteggiate. La Sciacca I srl ha intrapreso la stessa azione giudiziaria contro tutti gli istituti di credito di cui era correntista, per chiedere “la ripetizione di quanto indebitamente pagato per tutta la durata dei rapporti contrattuali”.