Serie D. La Sancataldese torna al successo battendo il Giarre e risale la classifica. La decide Manno.

Un gol dopo appena un minuto di gioco messo a segno da Giuseppe Manno (nella foto di Sancataldese Calcio Official) ha permesso alla Sancataldese di piegare il Giarre e di conquistare la seconda vittoria stagionale ma soprattutto di risalire la china in classifica superando il Giarre e agganciando il Biancavilla a quota 6.

Dunque, una domenica esaltante per i colori verdeamaranto. Al Valentino Mazzola, pronti via e già la Sancataldese si ritrova in vantaggio con Manno. Un gol che da spinta, voglia ed entusiasmo a tutto l’ambiente. Una gara spigolosa, non facile che, tuttavia, la Sancataldese è riuscita a portare in porto vincendola.

Era necessario vincere e la Sancataldese lo ha fatto. Ora la squadra di Giovanni Campanella è concentrata sul match di domenica prossima fuori casa contro il Troina. Un confronto, anche quello, da vincere per risalire ulteriormente una classifica che è fondamentale muovere in questa fase del campionato di serie D. (foto Sancataldese Calcio Official).