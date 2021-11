Rassegna stampa. Provincia di Caltanissetta: in 10 città immunizzati sotto l’80%

CALTANISSETTA – In provincia di Caltanissetta i nuovi casi di Covid 19 continuano a registrarsi con un andamento altalenante anche perché – dicono gli esperti – il numero delle persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino o che sono completamente immunizzati (con le due dosi) non sono ancora tanti. Ieri la Regione ha diffuso i dati sulla percentuale dei vaccini finora somministrati e, per quanto riguarda la prima dose, in 9 Comuni la percentuale è sotto l’80%.

Stesso dato percentuale in 10 città, invece, per quelli che hanno avuto somministrate due dosi oppure quella unica prevista. Per quanto riguarda i vaccinati con una sola dose, a Caltanissetta la percentuale della popolazione è dell’83,44%, a Gela del 75,39%, mentre gli altri Comuni fanno registrare i seguenti dati: Acquaviva Platani 94,98%, Bompensiere 89,54%, Butera 72,73%, Campofranco 80,38%, Delia 79,69%, Marianopoli 70,03%, Mazzarino 77,64%, Milena 88,54%, Mussomeli 88,10%, Niscemi 77,42%, Resuttano 88,62%, Riesi 76%, San Cataldo 88,39%, Santa Caterina 75,40%, Sommatino 81,80%, Sutera 88,63%, Vallelunga 76,89% e Villalba 79,79%.

Dati molto simili in percentuale, ma un po’ al ribasso, per i cosiddetti immunizzati, con Caltanissetta all’80,46% e Gela al 70,62% tra i centri più popolati. Il primato è ancora di Acquaviva Platani con il 92,89% di immunizzati, Bompensiere 84,94%, Butera 69,35%, Campofranco 77,56%, Delia 75,56%, Marianopoli 64,14%, Mazzarino 72,99%, Milena 86,55%, Montedoro 81,83%, Mussomeli 85,89%, Niscemi 73,14%, Resuttano 85,82%, Riesi 72%, San Cataldo 83,13%, Santa Caterina 81,785%, Serradifalco 81,11%, Sommatino 79,22%, Sutera 87,33%, Vallelunga 73,64% e Villalba 77,43%.

Intanto ieri si sono registrati altri 10 nuovi pazienti positivi: 5 a Gela, 3 a Niscemi e 2 a Caltanissetta. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Caltanissetta, già in isolamento domiciliare. Dimesso dalla degenza ordinaria 1 paziente di Niscemi. I guariti sono stati 7, 6 pazienti di Gela e 1 di Niscemi. I dati aggiornati danno 16 ricoverati in Malattie infettive (7 di Riesi, 4 di Gela, 1 di Butera, Caltanissetta, Mussomeli e Niscemi), 1 ricoverato in Terapia intensiva (di San Cataldo) e 226 persone costrette alla quarantena domiciliare così suddivise: 70 a Gela, 45 a Riesi, 35 a Caltanissetta, 27 a Niscemi, 21 a San Cataldo, 12 a Mussomeli, 4 a Santa Caterina e Sutera, 3 a Mazzarino, 2 a Marianopoli, 1 a Butera, Delia e Serradifalco