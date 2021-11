Rassegna stampa. Caltanissetta, nuova ala Tribunale pronta tra 1 anno

CALTANISSETTA – Il Ministero della Giustizia ha riaccreditato le somme necessarie per il completamento della nuova ala di ampliamento del palazzo di giustizia di Caltanissetta, in via Libertà attesa da anni: si tratta del finanziamento di quasi 4 milioni e mezzo di euro che debbono essere ancora spesi per il completamento dei lavori. Le somme erano state revocate a causa della lunga sospensione dei lavori protrattasi per 4 anni e 7 mesi quanti ne sono trascorsi dall’ottobre 2016 quando furono sospesi sino all’aprile di quest’anno quando sono stati ripresi. I lavori furono sospesi perché il consorzio stabile Virgilio di Napoli al quale erano stati affidati perdette i requisiti richiesti per poterli proseguire per cui fu rescisso il contratto di appalto.

Ma si sono dovuti aspettare oltre 4 anni e mezzo perché si effettuasse il nuovo affidamento all’impresa Cosedil SpA di Zafarana Etnea con il ribasso del 27,983% sull’importo a base d’asta di 3 milioni 615,497,64 euro oltre a 165.423,11 euro per oneri di sicurezza e Iva. Dopo il nuovo affidamento, i lavori sono stati ripresi nell’aprile scorso ma è seguita la revoca del finanziamento disposta dal ministero della giustizia. E c’è stata la immediata reazione dei vertici del palazzo di giustizia che hanno sollecitato il riaccreditamento delle somme ora effettuato. Stavolta, però, i lavori non sono stati sospesi perché l’impresa Cosedil li ha proseguiti.

«L’impresa –ha detto il direttore dei lavori arch. Angelo Armatore – ha detto subito di essere certa che le somme sarebbero state riaccreditate, come è poi avvenuto, e ha continuato a lavorare senza alcuna sospensione. E ora, non appena ha saputo del riaccreditamento, ha presentato il primo certificato del Sal (lo stato di avanzamento dei lavori) per il pagamento che potrà essere effettuato». L’arch. Armatore ha aggiunto: «Attualmente i lavori si svolgono nella parte interna della struttura e procedono nel pieno rispetto dei tempi previsti per cui ci sono tutte le premesse perché il completamento avvenga nel termine contrattuale di 540 giorni; è previsto che i lavori debbono essere ultimati tra un anno e quindi nell’ot – tobre 2022»