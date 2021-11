Promozione. Atletico Nissa sprecone ma in superiorità numerica punito in “Zona Cesarini” dal Belpasso.

Nel campionato di Promozione sconfitta interna per l’Atletico Nissa battuto 1-2 in casa propria dal Belpasso. Gara subito in salita per la squadra di casa, con gli ospiti in vantaggio dopo 2 minuti. La partita è stata rimessa in parità al 60′ dall’Atletico Nissa su calcio di rigore trasformato dagli undici metri da Firingeli.

La squadra ospite, già in dieci per l’espulsione di un suo giocatore nell’azione che ha portato al pari nisseno, è rimasta in nove per l’espulsione di un altro suo giocatore. Sembrava ci fossero tutte le premesse per centrare la vittoria, e invece non solo l’Atletico Nissa non è riuscito a sbloccare il match e a portarsi in vantaggio, ma addirittura a un minuto dalla fine ha subito la rete dell’1-2. Inutile l’arrembaggio nei minuti di recupero in una partita nella quale la squadra di Alessio Sferrazza ha sbagliato tante palle gol.