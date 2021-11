Nonostante ai domiciliari, va fare un giro in moto senza casco e assicurazione. Arrestato dai Carabinieri.

Nonostante agli arresti domiciliari non ha resistito alla tentazione di fare un giro in moto, per di più senza casco e con il mezzo privo di assicurazione.

E’ accaduto a Pachino dove i Carabinieri hanno arrestato un 32enne per evasione, in quanto fermato a bordo di una motocicletta, nonostante fosse agli arresti domiciliari. L’uomo, detenuto per spaccio di stupefacenti, si è concesso un giro con la sua moto senza casco e nonostante il mezzo fosse privo di copertura assicurativa.

Proprio la mancanza del casco ha attirato l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri di Pachino che hanno riconosciuto l’uomo e lo hanno arrestato per evasione. Il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa ha disposto l’aggravamento della misura detentiva con conseguente accompagnamento dell’uomo presso la casa di reclusione di Siracusa.