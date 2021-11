John Legend, esce il nuovo singolo “You Deserve It All”

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi il nuovo singolo natalizio di John Legend “You Deserve It All”. L’artista annuncia la firma del contratto con l’etichetta discografica Universal Music (Republic Records). In Italia l’artista sarà rappresentato da Island Records.

Questa nuova collaborazione dà il via a un rinascimento creativo per la superstar vincitrice di 12 Grammy Award. “Sono entusiasta di collaborare con Republic Records in questo prossimo capitolo della mia carriera”, afferma Legend. “E’ stato meraviglioso lavorare con questo team discografico. Sono felice di intraprendere questo nuovo viaggio artistico e creativo con loro e non vedo l’ora di condividere presto nuova musica”.

