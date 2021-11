Fiche virtuali: ricariche e incassi con i casinò online

Rese immortali dai film di James Bond e disponibili in vari colori e forme, le celebri fiche dei tavoli da gioco sono la valuta utilizzata all’interno dei casinò per effettuare puntate alla roulette, al baccarat e ai molti altri. A ogni esito, il croupier le sposta con agili mosse e l’iconica paletta ricurva: cumuli per i vincitori, come il denaro del Monopoli, e finanze che si assottigliano per i meno fortunati. Pur con grafiche avvincenti e colonne sonore immersive, i software delle sale virtuali tolgono agli utenti la soddisfazione di toccare e abbracciare le fiche vinte. Su 22Beto altre delle piattaforme che contano decine di migliaia di iscritti, esse sono infatti visibili solo sullo schermo, oppure maneggiate da un croupier in carne e ossa, ma con la barriera del collegamento in streaming. Come fanno, allora, i casinò online a mantenere viva l’adrenalina degli utenti?

La risposta alla domanda di molti sta nella rapidità con cui il mezzo virtuale permette di muovere fondi verso l’account di gioco di ciascun utente o fuori da esso sotto forma di incasso. Nelle sale tradizionali, infatti, vi sono addetti incaricati appositamente del cambio delle valute correnti in fiche e successivamente, una volta che l’utente ha deciso di lasciare il casinò, della transazione opposta. Anche l’eventuale necessità di prendere nuove fiche per continuare con il gioco richiede di prendere una pausa e recarsi alle casse. Una vera seccatura per gli scommettitori professionisti, che non vogliono perdere nemmeno un secondo della propria “onda fortunata”. La scelta di una piattaforma online permette di effettuare entrambe le procedure con un click, lasciando spazio alla concentrazione per la prossima mossa.

Registrarsi su un casinò online è facile come creare un account su Amazon o un nuovo indirizzo e-mail. Ai soliti dati personali, trattati secondo le normative sulla privacy vigenti nel paese che ha rilasciato la licenza alla piattaforma, si aggiunge sempre una copia di un documento di identità per ragioni di sicurezza. L’ormai consolidato KYC è infatti una procedura eseguita da tutti i casinò che operano legalmente per accertarsi che il denaro utilizzato nel gioco rispetti le norme antiriciclaggio. Una volta ottenuto il semaforo verde, gli utenti possono iniziare a effettuare transazioni dentro e fuori dal proprio account in libertà. E trattandosi di sistemi digitali, i trasferimenti possono avvenire in decine di modi diversi per venire incontro a tutte, ma proprio tutte, le tipologie di utente.

In tema di comodità nei metodi di pagamento, il paese che ha rilasciato la licenza a un casinò online, o il mercato di riferimento più in generale, hanno una grossa influenza sulle tipologie offerte agli utenti. Le iconiche piattaforme italiane, come SNAI o Lottomatica, e altre di grande successo nel Belpaese come GoldBet hanno stretto collaborazioni con il sistema bancario della Penisola e Poste Italiane per venire incontro al proprio pubblico. Con i bonifici rapidi è possibile ricaricare un account di gioco in modo istantaneo e spesso gratuito con qualsiasi conto corrente italiano, inclusi quelli postali. Agli utenti in possesso di PostePay è inoltre offerta una corsia preferenziale con tempi più rapidi rispetto alle tradizionali carte di credito. Chi sceglie di dare fiducia alle piattaforme del circuito Admiral avrà accesso ai terminali VLT dell’operatore italiano per effettuare transazioni come su uno sportello bancomat: un esempio di combinazione intelligente tra web e tradizione a beneficio degli utenti.

Ma è nell’ambito della moneta elettronica che i casinò online fanno la differenza rispetto a quelli tradizionali. Le migliaia di operatori sul mercato fanno infatti a gara a chi si convenziona con il maggior numero di e-wallet, consentendo così a utenti di tutto il mondo di trasferire fondi istantaneamente, gratuitamente e con un solo click. Oltre al celebre PayPal che è onnipresente come una valuta globale nel mercato del gioco virtuale, si contano tra le presenze fisse Skrill, Neteller o Paysafecard, a cui si aggiungono new entry come ClickandBuy, Interac, Neosurf o Klarna. Le tempistiche per completare ciascuna transazione variano di piattaforma in piattaforma e sono uno dei cavalli di battaglia con cui quelle meno conosciute fanno il loro ingresso sul mercato, invogliando gli utenti con la possibilità di avere le vincite a disposizione immediatamente.

Se i metodi di pagamento descritti finora prevedono tutti l’uso di valuta corrente come nel caso delle sale tradizionali, la lista non finisce qui, ma si arricchisce di un microcosmo di utenza spesso sottovalutato. I casinò online più attenti al marketing hanno stretto infatti collaborazioni con e-wallet e intermediari che permettono loro di accettare anche criptovalute, sia in entrata che in uscita. Alla coppia che rappresenta ormai lo standard nelle transazioni in moneta virtuale, ovvero Bitcoin ed Ethereum, si aggiungono spesso decine di altre denominazioni per venire incontro a una nicchia non trascurabile di utenti, alla ricerca di un modo per usare le criptovalute in loro possesso. E cosa c’è di meglio di un giro di roulette o di una mano fortunata a poker per spendere i propri Litecoin o Tether?