Eccellenza. La Nissa ne fa quattro al Casteltermini ed è seconda. Camarà, Retucci (doppietta) e Illario firmano il poker.

In Eccellenza è super Nissa. La squadra di Angelo Bognanni ha battuto fuori casa 0-4 il Casteltermini. Gara in discesa per i biancoscudati in gol con Camarà. Poi ecco il raddoppio nel finale di primo tempo ad opera di Retucci.

I padroni di casa hanno abbozzato una reazione, ma la Nissa, ad inizio ripresa ha calato dapprima il tris con Retucci e poi ha completato il poker con Illario. Vittoria netta, meritata e senza discussione.

La Nissa è stata superiore all’avversario odierno dall’inizio alla fine dimostrando padronanza tecnica, cinismo e determinazione per la gioia del presidente Arialdo Giammusso. La squadra di Angelo Bognanni è stata applaudita, oltre che dai suoi tifosi che l’hanno seguita anche a Casteltermini, anche dagli sportivissimi tifosi di casa.

La Nissa è ora seconda in classifica con 20 punti a pari merito con Akragas e Mazarese, a sole tre lunghezze dalla capolista Canicattì. E domenica prossima “esordio” casalingo con il Castellammare allo stadio comunale “Alfonso Virciglio” di Campofranco.