Danni per maltempo in Sicilia, Banca Sella stanzia plafond di 10 mln

BIELLA (ITALPRESS) – Banca Sella ha attivato alcune misure a supporto delle famiglie e delle imprese siciliane colpite di recente dai violenti eventi atmosferici che hanno interessato principalmente le province di Catania, Ragusa e Siracusa con l’obiettivo di essere al fianco dei territori coinvolti e favorire il ripristino dei danni subiti.

E’ stato previsto, in particolare, lo stanziamento di un plafond di 10 milioni di euro per la concessione di finanziamenti, a condizioni economiche favorevoli, destinati alle famiglie e alle aziende che abbiano subito danni a beni mobili e immobili. Come misura di ulteriore supporto e flessibilità, è prevista anche la possibilità un preammortamento per la durata massima di 12 mesi.

E’ inoltre possibile richiedere, fanno sapere dall’istituto di credito, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari alle famiglie per un massimo di 12 mesi e dei mutui e finanziamenti alle aziende per un massimo di 6 mesi.

Le richieste potranno essere inoltrate entro il 31 dicembre 2021, presentando un’autocertificazione con l’indicazione dei danni subiti presso una delle succursali di Banca Sella presenti sul territorio.

