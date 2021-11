Da Como a Ragusa in mountain bike, ma perde l’orientamento. Soccorso dai Carabinieri.

Da Como a Ragusa in bici, ma perde l’orientamento e a soccorrerlo sono i carabinieri. E’ quanto accaduto ad un sessantenne che, in sella alla sua mountain bike, era partito dalla Lombardia per giungere in Sicilia. Un lungo quanto impegnativo percorso per l’uomo che, ad un certo punto, nelle zone del messinese ha perso l’orientamento. E’ stato allora che ha contattato la moglie a Como.

La consorte ha allertato i Carabinieri ed è scattata, immediata, la macchina dei soccorsi. I militari della Stazione di Mandanici, grazie alla conoscenza dell’area e con l’ausilio di personale della Polizia locale e del Corpo Forestale, sono riusciti a rintracciare il sessantenne ciclista infreddolito ma fortunatamente vivo, a soccorrerlo e a prestargli la necessaria assistenza.