Covid. In Svizzera da oggi ci si potrà vaccinare anche sotto ipnosi.

In Svizzera il motto che accompagna da oggi la campagna nazionale di vaccinazione è “Ogni vaccinazione conta”. Come riferisce Adnkronos, sono numerosi gli eventi: concerti, un villaggio di vaccinazione alla stazione centrale di Zurigo, vaccinazioni in autobus, in tram, sul battello del Reno, o anche sotto ipnosi.

In alcuni cantoni della Svizzera orientale, ai vari centri pop-up e walk-in, ai più paurosi verrà offerta la possibilità di sottoporsi in studi medici specializzati a brevi sedute di ipnosi. In molti luoghi circoleranno autobus di vaccinazione, camion e squadre mobili di vaccinazione: a Zurigo ad esempio, si potrà ottenere l’iniezione in tram, mentre a Basilea sarà possibile farlo su un battello sul Reno. Un vero e proprio villaggio del vaccino verrà inoltre creato all’interno della Stazione centrale zurighese. (Adnkronos.it)