Covid in Provincia. Trentatré casi di positività nelle ultime 24 ore: da due mesi è il dato più alto registrato.

CALTANISSETTA. In provincia di Caltanissetta nelle ultime ore per la prima volta si sono registrati 33 casi. Si tratta di un’impennata che, dati alla mano, negli ultimi due mesi non s’era mai registrata. Il numero delle persone positive al Covid in Provincia, sulla base dei dati forniti dall’Asp tramite il suo report giornaliero, è salito a 296.

I 33 pazienti risultati positivi sono tutti in isolamento domiciliare. Di questi, 10 sono di Niscemi, 5 di Acquaviva Platani, 5 di Mussomeli, 5 di Riesi, 3 di Caltanissetta, 3 di San Cataldo e 2 di Gela.

E’ stato ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Acquaviva Platani positivo al SARS CoV-2. Guariti da Covid-19, di cui 4 di Caltanissetta, 4 di Gela, 4 di Mussomeli, 2 di San Cataldo, 1 di Mazzarino e 1 di Riesi.