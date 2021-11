Covid in Provincia. Risale lievemente la curva del contagio nelle ultime ore: 17 positivi e 12 guariti.

CALTANISSETTA. Risale lievemente la curva del contagio da Covid in provincia di Caltanissetta. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati dal report giornaliero dell’Asp 17 nuovi casi e 12 guariti. Il dato complessivo del Covid in provincia parla ora di 278 persone contagiate di cui 14 ricoverate in degenza ordinaria, una in terapia intensiva e una fuori provincia.

La distribuzione dei casi di positività ha visto la presenza di 11 pazienti a Riesi, 4 a San Cataldo e 2 a Caltanissetta. I casi di guarigione si sono invece registrati a Caltanissetta (4), Riesi (4), Mazzarino (2), Niscemi (uno) e Serradifalco (uno).