Covid in Provincia. Risale la curva del contagio. Nelle ultime 24 ore in aumento anche il numero dei ricoveri.

CALTANISSETTA. In risalita la curva del contagio in provincia di Caltanissetta. Sulla base dei dati contenuti nel report dell’Asp, nelle ultime 24 ore si sono registrati 31 casi di pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare.

Di questi, 9 sono di Niscemi, 8 di Villalba, 4 di Riesi, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Caltanissetta, 2 di Campofranco, 2 di Gela e 2 di Santa Caterina. In risalita anche il numero dei ricoverati in degenza ordinaria che sono stati complessivamente 4, tra cui un paziente di Caltanissetta, uno di Villalba, uno di Sommatino e uno di San Cataldo.

Una dimissione dalla degenza ordinaria ha invece riguardato un paziente di Riesi, guarito virologicamente. Sono invece guariti 7 pazienti di Gela, 4 di Niscemi, 3 di Caltanissetta, 2 di Riesi, 2 di Sutera, 1 di Mussomeli e 1 di Santa Caterina.