Covid in Provincia. Nelle ultime ore casi complessivi di positività sopra quota 300.

In provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore si sono registrati 19 nuovi casi di contagio. Il dato è emerso dal report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta. Pertanto si è nuovamente arrivati a superare i 300 positivi in provincia, con 309 casi di positività complessivi di cui 14 ricoverati in degenza ordinaria, uno in terapia intensiva e uno fuori provincia.

I 19 casi di positività si sono registrati ad Acquaviva Platani (7), Gela 5, Mussomeli (4), Niscemi (2) e Santa Caterina (1). E’ stato dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta, guarito virologicamente. Sono infine guariti dal Covid-19 due persone di Caltanissetta, 2 di Gela e una di Niscemi.