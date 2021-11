Compie una rapina ma perde il telefonino: denunciata dalla Polizia.

Compie una rapina ma perde il cellulare e viene così arrestata. E’ accaduto ad una giovane nigeriana di 20 anni. A denunciare la rapina è stata una donna che aveva subito borseggio avvenuto a bordo dell’autobus.

La donna ha consegnato ai poliziotti anche un telefono cellulare. La vittima ha raccontato agli Agenti che mentre si trovava all’interno dell’autobus le si sedeva vicino una ragazza di colore che durante il viaggio faceva dei movimenti tali da avvicinarsi più volte alla sua borsa che teneva con se.

A un certo punto sull’autobus sale il controllore della TPER e nel recuperare il biglietto nella borsa la vittima si accorgeva della mancanza del portafoglio, mentre nel contempo la ragazza priva di biglietto viene invitata a scendere dal mezzo. Immediatamente la vittima si avvicinava alla ragazza per chiederle se avesse preso il portafoglio mentre la stessa per guadagnarsi la fuga con una mossa fulminea e improvvisa , prima le dava una spinta per poi scendere con un balzo dall’autobus mentre si stavano richiudendo le porte e fuggire via.

La vittima descriveva in modo preciso sia l’ aspetto fisico che l’abbigliamento indossato dalla ladruncola e denunciando che all’interno del portafoglio oltre a diversi documenti ed effetti personali aveva una somma di circa 800 euro e consegnava un cellulare non suo rinvenuto all’interno della borsa.

Gli Agenti della Squadra Mobile dopo aver sbloccato il telefono e analizzato i vari account sono riusciti ad individuare l’intestatario dell’utenza telefonica e successivamente a identificare l’autrice della rapina anche grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima. La giovane è stata accompagnata in Questura e, al termine delle formalità di rito, deferita all’Autorità giudiziaria per rapina impropria.