Ciclista ha un malore, si accascia per terra e muore.

Una tragedia s’è consumata a Palermo. Un ciclista, a seguito probabilmente di un malore, è caduto nella zona tra via Crispi e via Amari. Ha sbattuto la testa contro una macchina parcheggiata e si è accasciato per terra. I primi a soccorrerlo, come raccontano alcuni testimoni, sono stati i passanti e i militari della guardia di finanza.

I finanzieri hanno cercato di rianimarlo e nel frattempo hanno chiamato il 118. Sono arrivati i sanitari con il rianimatore ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. L’uomo è stato portato all’ospedale Civico al pronto soccorso. Ma arrivato qui è morto per arresto cardiaco.