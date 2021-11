Carabinieri intervengono in aiuto di un disabile solo, senza generi di prima necessità e corrente elettrica.

In un momento di disperazione un uomo chiama il 112, descrivendo all’operatore la propria drammatica condizione. E’ disabile per cecità parziale, è affamato, vive da solo e hanno appena staccato la corrente elettrica dell’abitazione in cui vive perché moroso.

E’ successo ad Alà dei Sardi in provincia di Sassari. Qui i militari della Stazione Carabinieri, inviati all’indirizzo fornito e constatata la situazione, non ci pensano su due volte: vanno nel vicino market, comprano beni di prima necessità e candele per illuminargli casa.

Contemporaneamente, il Comandante di Stazione avverte il Sindaco, che attiva i servizi sociali del comune. Gesti semplici, purtroppo non sempre risolutivi, ma che vedono i Carabinieri sempre pronti a farsi parte attiva di fronte ai problemi della comunità, con l’auspicio di contribuire a migliorare le condizioni di vita di un uomo e di un cittadino.