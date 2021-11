Caltanissetta, Santa Lucia: scintille sfavillanti all’esterno di un palazzo, folla di curiosi

CALTANISSETTA – Momenti di pericolo che hanno però suscitato la curiosità di una moltitudine di passanti a Caltanissetta, A Santa Lucia, quartiere del capoluogo nisseno stamani scintille degne di un film di fantascienza: un fenomeno, all’esterno di un palazzo che si è protratto per diversi minuti. In molti si sono fermati per osservare “l’elettrico” evento ed immortalarlo con lo smartphone. Il video sul gruppo facebook Caltanissetta 4.01 sta ottenendo migliaia di visualizzazioni.

Ignote le cause, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per transennare la zona e mettere in sicurezza il palazzo