Caltanissetta, Salus Cine Festival 2021, aperte le iscrizioni al concorso per i cortometraggi. Domande entro il 21 novembre 2021

L’arte del cinema per promuovere la salute e diffondere la cultura della prevenzione e i corretti stili di vita. Anche quest’anno il CEFPAS, in concomitanza con la settima edizione del Salus Festival, promuove il Salus Cine Festival, la rassegna cinematografica che coniuga benessere e cultura.

La kermesse si svolgerà nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 novembre (con due sessioni dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00) al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta ed è organizzata con il patrocinio della Cineteca di Bologna e con la collaborazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e del Comune di Caltanissetta. Anche quest’anno il Salus Cine Festival ospiterà registi, attori, sceneggiatori e produttori di fama nazionale e internazionale e giovani promesse della cinematografia. Nelle precedenti edizioni sono stati centinaia i cortometraggi provenienti da tutto il mondo che hanno veicolato messaggi, emozioni e linguaggi positivi.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso che premierà i migliori cortometraggi che valorizzeranno i temi della salute, della cura e del benessere psicofisico. Tutti possono segnalare e inviare i cortometraggi: soltanto 20 saranno preselezionati da un comitato di esperti per concorrere al Salus Cine Festival e saranno proiettati nelle due giornate insieme a quattro lungometraggi, anche questi incentrati sulla promozione del benessere, seguiti da un dibattito con autorevoli esperti. I corti in concorso saranno valutati da una giuria tecnica, dalle giurie popolari e i vincitori verranno proclamati a conclusione dell’evento. Direttore artistico del Salus Cine Festival è Pier Sergio Caltabiano, direttore della Formazione del CEFPAS.

Per partecipare alla preselezione è possibile presentare la domanda e il cortometraggio attraverso i canali e i formati indicati entro e non oltre il 21 novembre 2021. Il bando integrale contenente le condizioni e le modalità di partecipazione alla settima edizione del Salus Cine Festival è consultabile sul sito https://www.cefpas.it/avviso-vii-edizione-salus-cine-festival-2021/