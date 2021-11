Caltanissetta, ci lascia Umberto Salerno: protagonista della storia artigianale nissena

Ha dedicato la sua intera vita alla famiglia ed al suo amato lavoro. Umberto Salerno, noto imprenditore nisseno, 86 anni ci ha lasciato.

Innumerevoli sono le sue opere in marmo, presenti in molti edifici residenziali e religiosi della città. Protagonista della storia artigianale nissena, grazie alla sua lungimiranza, oculatezza e saggezza ha fatto sì che anche i figli e i nipoti seguissero le sue orme.

Uomo stimato da tutti per la sua elegante educazione.

Lascia la Moglie Anna, i figli Fabrizio, Giancarlo e Claudia e gli adorati nipoti.

I funerali saranno celebrati venerdì 5 novembre, alle ore 10,30 presso la chiesa Sacro Cuore