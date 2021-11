Caltanissetta, AllattAmore: raccolti quasi 10mila euro per sostenere la bambina malata

Avevamo raccontato, proprio una settimana fa, della bambina nissena che si trova fuorisede per urgenti e prolungate cure mediche.

Una storia che aveva colpito non soltanto chi direttamente conosce la famiglia e la sua storia ma molti nisseni che, immedesimandosi nella situazione, si erano subito attivati per supportare la piccola e la sua famiglia.

Non erano stati diffusi i dettagli della vicenda, il nome della piccola paziente o la sua patologia. Perchè, in questi casi, non importa essere “curiosi” ma “generosi”.

E dopo una campagna di sensibilizzazione attivata dentro l’istituto la vicenda è arrivata alle orecchie dell’associazione AllattAmore che, nello statuto, ha proprio il sostegno e supporto delle famiglie e delle loro esigenze.

Ed ècco che è stata attivata una raccolta di beneficenza per sostenere le spese della bambina in terapia invitando i nisseni a “riversare” tutta la loro generosità nei salvadanai collocati in alcuni esercizi commerciali menzionati nel messaggio diffuso dall’associazione.

“Non è la prima volta che Caltanissetta risponde con empatia ad un appello solidale lanciato da AllattAmore – hanno commentato le associate -, ma in questa occasione c’è stato un coinvolgimento eccezionale che ha permesso di raccogliere una somma considerevole.

AllattAmore ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, ponendo nell’anonimato dei salvadanai piccole e grandi cifre, così come tutti i commercianti che a vario titolo hanno prestato il loro servizio per il raggiungimento di un nobile scopo”.

Il totale dell’importo, dei soli salvadanai AllattAmore è di 9.658,28 è stato versato ieri mattina tramite bonifico bancario alla famiglia della piccola destinataria.

A questi si aggiungeranno quelli di altre associazioni e dei compagni di scuola che hanno già manifestato il loro impegno.

L’augurio, per la piccola, è che possa avere un’evoluzione positiva del suo percorso di cure e tornare presto a casa tra i suoi affetti più cari.