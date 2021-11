Caltanissetta. A Palazzo Moncada presentazione del libro “Le mie ricette del territorio nisseno” dello chef Ottavio Miraglia.

Sabato 13 Novembre a Palazzo Moncada, nella sala degli Oratori, sarà presentato il libro dello chef Ottavio Miraglia dal titolo “LE MIE RICETTE DEL TERRITORIO NISSENO” edito da “Lussografica Editore”, dove la semplicità della tradizione e la fantasia dell’innovazione nella cucina nissena sarà presentata in tanti modi diversi.

Il libro dello Chef Ottavio Miraglia, racconta la storia della cucina nissena di questi ultimi 60 anni, i desideri, le aspirazioni e i successi narrati con lo stesso tono semplice, elegante e sobrio che contraddistingue la sua cucina. Esperto conoscitore della tradizionale culinaria locale, il Maestro Miraglia ha voluto raccogliere nel libro le più significative ricette della storia locale nissena, concentrandosi su quelle preparazioni che sono strettamente tipiche ed esclusive del luogo.

Dopo tanti anni di lavoro nei migliori ristoranti locali e siciliani e la sua particolare passione per l’arte culinaria ci svela i segreti per la preparazione di tante pietanze, con ricette che trattano della cucina nissena e della tradizionale gastronomia siciliana, da lui stesso rivisitate e impreziosite con una creatività che le rende uniche e irresistibili. Un modo per raccontare e fare conoscere un territorio e sedersi alla sua tavola.

Nel corso dell’incontro, moderato dall’Arch. Giuseppe Ippolito esperto di sviluppo locale e Direttore del GAL Terre del Nisseno, interverranno con gli autori il sindaco Roberto Gambino, gli chef: Fabio Tacchella, gastronomo, scrittore e video blogger italiano; Domenico Privitera consigliere nazionale della Federazione italiana cuochi; Mario Consentino, senatore della Federazione Italiana Cuochi; Salvatore Agnello Presidente provinciale dell’ Associazione Cuochi Caltanissetta; Giovanni Chianetta professore dell’Istituto Alberghiero; la dott.ssa Ombretta Petitto che ha coordinato e curato la stesura del libro; le dott.sse Lucia Termini, farmacista ed esperta di erbe aromatiche e olii essenziali e Carla Sillitti, nutrizionista ed esperta di alimentazione e dieta mediterranea, che hanno affiancato il maestro Miraglia nella stesura delle ricette.

Un libro di ricette lo si sfoglia ancor prima di leggerlo e lo si legge cucinando. Influenze culturali che si legano in un mix esclusivo, la storia di un popolo che va al di là del semplice libro di cucina.