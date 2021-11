Al “Cannizzaro” di Catania familiari di una persona deceduta per emorragia cerebrale danno il consenso ad espianto organi.

Una persona è deceduta all’ospedale Cannizzaro di Catania per emorragia cerebrale ed i figli hanno dato il loro consenso all’espianto di fegato, reni e cornee. Si tratta, per la cronaca, del quinto prelievo multiorgano del 2021 all’ospedale Cannizzaro e del terzo in un mese. La persona è deceduta a seguito di una emorragia cerebrale spontanea, dopo il ricovero in Anestesia e Rianimazione.

Grazie al consenso alla donazione degli organi espresso dai figli, un’équipe specializzata ha potuto prelevare fegato, reni e cornee nel contesto di una vicenda che, ancora una volta, registra un lodevole gesto legato alla cultura della donazione degli organi in Sicilia.