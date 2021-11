Agrigento, scoperti 9 furbetti del reddito di cittadinanza: dovranno restituire 80mila euro

Nove furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri a Sciacca, nell’Agrigentino. Sono ritenuti responsabili, in concorso con i rispettivi familiari, di indebita percezione del beneficio, non avendo comunicato all’Inps di essere a misure cautelari personali e continuando così a il sussidio in maniera illecita.

Il danno economico è stato quantificato in circa 80mila euro che gli interessati ristabilire. Tutti sono stati segnalati alla competente autorità per la sospensione immediata del beneficio. Tra i denunciati vi sono anche persone che erano sottoposte agli arresti domiciliari