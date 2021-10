Sommatino: grande affluenza per lo screening mammografico

Nella settimana dal 30 Settembre all’8 Ottobre, in Piazza Vittoria si è tenuta la campagna dello screening mammografico.“Ringraziamo Ersilia Sciandra e Mirella Ferla del Progetto Luna per la loro disponibilità e dedizione, la dott.ssa La Verde e i tecnici presenti” dice l’Assessore Simona Domina.

“Il Comune di Sommatino è sempre molto sensibile a queste iniziative, la prevenzione è fondamentale e per questo siamo sempre a totale disposizione. Il dato registrato ci conferma che la popolazione è ben predisposta, possiamo già anticipare che il camper per lo screening tornerà nuovamente presso il nostro Comune nei primi giorni di novembre”. La partecipazione registrata si attesta a circa 360 donne che grazie all’Associazione Progetto Luna hanno potuto effettuare le visite di controllo.

“La grande adesione alla campagna ci dice che l’informazione e la consapevolezza delle donne è alta. – dichiara il sindaco Elisa Carbone – Siamo quindi ancora più motivati nel nostro impegno per dare modo a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni di eseguire lo screening.”

Le volontarie del Progetto Luna contatteranno nuovamente le donne in elenco che ancora non hanno potuto aderire. Coloro che non sono ancora state contattate possono inviare un sms con nome, data di nascita, indirizzo e telefono al 3403061241, e saranno richiamate.