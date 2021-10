Sicilia, giallo a San Giovanni La Punta, domani l’autopsia di Lucrezia e la decisione sul fermo del fratello

Domani martedi’ sara’ un giorno cruciale per la verita’ nel giallo sull’assassinio di Lucrezia Di Prima, 37 anni, assassinata a San Giovanni La Punta e ritrovata senza vita con la testa quasi decapitata sabato in un bosco di “Tarderia” in territorio di Nicolosi.

E’ prevista infatti l’autopsia del medico legale, che avra’ il compito di stabilire le cause della morte della giovane.

Sempre domani nel carcere di piazza Lanza avra’ luogo l’udienza di convalida da parte del gip sul fermo dei carabinieri del fratello della donna, Giovanni, 22 anni, che tre giorni fa avrebbe ucciso nella loro villetta di San Giovanni La Punta la sorella colpendola anche alla gola con un coltello da caccia. L’arma e’ stato trovata dai militari dell’Arma in un garage, nel quale il giovane l’aveva nascosta dopo averla ripulita, ma con ancora impresse tracce di sangue.

Poi avrebbe avvolto il corpo con sacchi di plastica neri e lo avrebbe portato a bordo dell’auto nelle campagne di Nicolosi, dove lo ha fatto trovare dopo avere confessato il delitto ai carabinieri.

Il delitto e’ stato commesso quando i due fratelli erano soli a casa. La scomparsa della donna era stata denunciata ai carabinieri.