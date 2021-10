Santa Caterina. Il Comune torna “Covid free”. Oggi nuova vaccinazione. Vaccinati all’85,11%.

SANTA CATERINA. L’Asp ha reso noto al sindaco Giuseppe Ippolito che nel Comune di Santa Caterina è stata raggiunta la percentuale di vaccinati con le prime dosi dell’85,11% della popolazione.

“Un risultato straordinario – ha commentato il sindaco – ben al di sopra della media provinciale (77,47%) e regionale (77,99%), reso possibile grazie alla convinta risposta di tutti voi cittadini e al buon funzionamento della “macchina” organizzativa. Ringrazio quindi, ancora una volta, i medici di medicina generale per la totale disponibilità dimostrata, gli operatori del presidio sanitario di Santa Caterina con il Dott. Vincenzo Accurso in testa, la Croce Rossa di Santa Caterina e l’Associazione Nazionale Carabinieri per la consueta preziosa collaborazione, la Stazione dei Carabinieri di Santa Caterina per l’Ordine pubblico, i numerosi volontari, i giovani e instancabili operatori dell’unità mobile dell’Asp, i responsabili dell’ASP provincia (D.ssa Santino, Dott. Trobia) e soprattutto voi cittadini”.

Il sindaco ha sottolineato che il Comune è tornato Covid free, ma ha anche ricordato anche l’appuntamento di oggi 11 ottobre dalle 15 alle 20 presso l’Ex-Ospedale per le seconde dosi e le prime dosi di chi non si è ancora vaccinato.